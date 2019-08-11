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  3. Kurban kesim süresi 1 saati geçmemeli

Kurban kesim süresi 1 saati geçmemeli

Kurban kesim süresi 1 saati geçmemeli

Uzmanlar, yazın kurban kesiminin bir saati geçmemesi gerektiğini ve yanlış kesimde ciddi miktarda etin zayi olacağı konusunda uyarıda bulundu. 

Kurban Bayramı’nda yanlış kesim ve kesim sonrası yanlış muhafaza nedeniyle ciddi miktarda et zayi oluyor. Kesimin sokaklarda değil mezbahalarda, hijyenik koşullarda işin ehli kişiler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar şu uyarılarda bulundu: “Yanlış kesim nedeniyle etin önemli bölümü hatta tamamı zayi olabilir. Kanama çok önemli, kanın vücuttan iyi boşaltılması lazım."

Poşette bırakmayın

"Kanı iyi boşaltılmış hayvanın eti daha sağlıklı olur. İşin ehli bir kişi bunu bilir. Yaz aylarında olduğumuz için et ısınma yapar bu da eti bozar. Yaz aylarında kurban işleminin bir saati geçmemesi lazım. Kurbanı kestikten sonra et evlere götürülürken de çok ciddi hatalar yapılıyor. Sıcak bir eti poşete koyduğun zaman kokuşma yapar. Bu nedenle eti evinize götürdükten sonra hemen poşetten çıkarın.” 

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