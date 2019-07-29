Kurban Bayramı tatili için heyecan artıyor

En çok araştırılan sorular arasında Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? yer alıyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl Kurban Bayramı başlangıç tarihi 11 Ağustos Pazar günü olarak tespit edildi. Öte yandan Kurban Bayramı Arife (Arefe) günü ise 10 Ağustos Cumartesi olarak tespit edildi. Buna göre 4 gün süren Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

2019 KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILACAK MI?

Bu sene kurban bayramı başlangıcı 10 Ağustos (Arefe) Cumartesi olacak. Bayramın 1. günü ise 11 Ağustos pazar günü olacak. 4 günlük kurban bayramı ise 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Şimdi gözler bayramın 9 gün tatil olması için hükümette. Hükümetin kurban bayramı tatilini 9 güne çıkarması bekleniyor. Eğer 15 Ağustos perşembe ve 16 Ağustos cuma günü de tatil olursa haftasonları ile birlikte Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak. Fakat şu ana kadar yetkililerden henüz resmi bir tatil açıklaması gelmedi.