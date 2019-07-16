Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? 2019 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hem tatil planı yapmak isteyenler hem de kurban kesecek olanlar Kurban Bayramı'nın kaç gün olacağını merak ediyor. Kurban Bayramı tatilinin de Ramazan bayramında olduğu gibi 9 güne çıkarılması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kurban Bayramı ne zaman başlıyor? diye merak ediyorsanız işte 2019 Kurban Bayramı tatiline ilişikin detaylı bilgiler..

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta başlayacak. Dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ UZATILDI MI?

Kurban Bayramı tatili uzatılması ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kararname ile yeni kararın bildirilmesi halinde Perşembe ve Cuma günleri tatil ilan edilirse bayram tatili süresi 9 güne çıkabilir. Güncel açıklamaları haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜNDÜ?

Ramazan bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarında tüm çalışanların Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü bildirildi. Hafta sonu izinleri de birleştirildiğinde, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti.

Özel sektör çalışanları ise dilerlerse, şayet hafta sonu çalışma zorunlulukları yoksa- 3 Haziran Pazartesi günü (yarım gün) ve 7 Haziran Cuma günü köprü izin alarak tatillerini 9 güne çıkarılmasına imkan sağlayabildi.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.