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  3. Kur'an eğitimi verenler MEB onaylı çocuk gelişimi sertifikası alabilecek

Kur'an eğitimi verenler MEB onaylı çocuk gelişimi sertifikası alabilecek

Kur'an eğitimi verenler MEB onaylı çocuk gelişimi sertifikası alabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirme planı yaparken üniversiteler, imamlar ve özel kreşlerde görevli personeller için sertifika programları başlattı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Selçuk Üniversitesi 'Okul öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Sertifika Programı' adı altında, uzaktan eğitim modeli ile videolarla özel kreşlerde görevli personeller ve Diyanet'in 4-6 yaş grubu Kuran kursu öğreticilerine sertifika verilecek.

Diyanet personeli için daha önce de manevi rehberlik sertifika programı başlatan Selçuk Üniversitesi eğitimi "Bu sertifika programı herhangi bir iş garantisi vermez. Kişisel gelişim için hazırlanmıştır" notu ile duyurdu.
Uzaktan, bilgisayar başında hazırlanan video ve içeriklerin izlenerek verilecek eğitimin de üç ay süreceği ve toplam 380 saat ders işleneceği aktarıldı. Katılımcılara farklı konularda uygulamalı (etkinlik) ödevleri verileceği, ödevlerin sistem üzerinden gönderileceği ve ödevlerin eğitim danışmanları tarafından tek tek kontrol edileceği belirtildi.

Sertifikayı almak isteyen katılımcılar için ücret ise 340 TL olarak belirlendi.

(SPUTNIK NEWS)

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