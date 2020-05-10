'Kurallara uyulmazsa 3. dalga bile olabilir'

Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, son iki hafta vaka sayılarında ciddi bir istikrar yakalandığını, test sayılarının yüksekliğine karşılık pozitif vaka sayılarında azalma yaşandığını ve bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Ancak sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından cadde ve sokaklarda büyük yoğunluk yaşandığına ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tezer, bu durumun vaka sayılarında artışa neden olabileceğine işaret ederek şunları kaydetti: “Duyurularımızda, daha dikkat etmemiz gereken bir dönemin başladığını bildirmemize rağmen sokaklar kalabalık.” Sanki yazın okullar tatil, insanlar sokaklara çıkmış gibiler.

EVDE KALMAK ŞART

“Rakamların iyiye gitmesi insanlarda artık ‘salgın bitti’ algısını oluşturuyor. Ama bitmedi. Şu dönem belki de daha önemli; çünkü yakalamış olduğunuz istikrarı sürdürmeniz gerekiyor. Her şey bu kadar iyi giderken kurallara uymazsak 2. dalga kaçınılmaz olur, 3. dalga bile görülebilir, kaldı ki 2. dalganın görüldüğü ülkeler de örnek olarak karşımızda var.”



MASKELERİ YIL BOYU KULLANACAĞIZ

Kontrollü sosyal hayatın kuralları ihlal etmek anlamına gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Tezer, şöyle devam etti: “Maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek zorundayız. Hala ellerimizi dezenfekte etmeye ya da yıkamaya mecburuz. Birinci aşamadan daha da sıkı bir şekilde kurallara uymamız gereken bir dönemdeyiz. Çünkü uymazsak vaka artışı olacaktır ve süre uzayacaktır. Maskeleri yıl boyunca takacağız, belki maskeleri takma kurallarımız değişecek.”

