Kural ihlali yapan sürücülere 'yaşam tüneli'nde eğitim veriliyor

Çorum'da, İçişleri Bakanlığının "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlattığı uygulama kapsamında kural ihlali yapan sürücü ve yolculara "yaşam tüneli" adı verilen çadırda yaşayabilecekleri olumsuzluklar konusunda bilgi veriliyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Samsun-Ankara kara yolunda hayata geçirilen uygulamayla trafik kazalarının azaltılması, hız ve emniyet kemerinin etkin şekilde kullanımının sağlanması amaçlanıyor. Drone da kullanılan denetimlerde trafikte kural ihlali yapan, cep telefonu kullanan sürücülerin yanı sıra emniyet kemeri takmadıkları tespit edilen yolcular, kara yolu kenarındaki çadırda oluşturulan "yaşam tüneli"nde dinlendiriliyor ve eğitim filmleri izlettiriliyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Feyzullah Dursun, sürücülerin izledikleri eğitici videolarla trafik kurallarının önemini idrak ettiklerini söyledi. Emniyet kemerinin insanları hayata bağladığını vurgulayan Dursun, "Yolculuğunuza burada kısa bir mola verdiniz. Dinlenmiş oldunuz. Videolarda da gördüğünüz gibi emniyet kemeri kullanmak önemli. Sevdikleriniz ve kendi canınız için emniyet kemeri kullanmayı ihmal etmeyin." dedi.

Bayram tatili için Ankara'dan Çorum'a seyahat eden Altan Tekin ise yaşam tünelinde izlediği videodan hayli etkilendiğini dile getirdi.

"Bu videoyu herkes izlese kimse emniyet kemeri takmadan yola çıkmaz" diyen Tekin, "Uygulamayı çok beğendim. Vatandaşlara emniyet kemerinin önemini hatırlattıkları için emniyet ve jandarma görevlilerine teşekkür ediyorum. Videoları izlerken, olayı yaşıyor gibi hissettim." diye konuştu.

Uygulamanın bayram tatili süresince devam edeceği öğrenildi.



ÇOCUKLARA SÜRÜCÜ SEYAHAT KARNESİ VE KIRMIZI DÜDÜK

Öte yandan "yaşam tüneli"ne alınmak üzere durdurulan araçlardaki çocuklara da İçişleri Bakanlığınca hazırlanan sürücü seyahat karnesi ve kırmızı düdük veriliyor. Çocuklardan sürücüyü, hızlı araç kullanması, emniyet kemeri takmaması gibi kural ihlali durumunda bir polis gibi düdük çalarak ikaz etmesi isteniyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Dursun, sürücü seyahat karnesi dağıttığı çocuklara, yolculuğun ardından karneyi doldurup Twitter üzerinden "#trafikkarnem" etiketiyle "@TrafikEgm" adresine göndererek, hediye bisiklet kazanabileceklerini söyledi.

(AA)