Kuraklık alarmı

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, bilimsel araştırmaların, kuraklığın sadece bu yıla özgü kalmayacağı, gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini gösterdiğini belirtti. Kutoğlu, “Haritaya göre sorun, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha büyük” dedi.

Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, aynı bölümden Dr. Nevin Betül Avşar ile birlikte 2017 yılında Gravite ve İklim Değişimi Uydusu (GRACE) verilerini inceleyerek araştırma yaptı.

ZEMİN SUYU UYARISI



Araştırma sonucunda Türkiye’de kuraklık yaşandığı tespit edildi. Prof. Dr. Kutoğlu kuraklığın Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha büyük sorun olduğunu belirterek, “Analizler, Türkiye genelinde zemin suyu bütçesinin her yıl ortalama 4 milimetre azaldığını gösteriyor” dedi.

TRAKYA YAĞIŞ BEKLİYOR



Trakya bölgesinde yüzde 60’lardan yüzde 96’lara kadar yaşanan yağış kaybı nedeniyle kuraklık tehlikesi gündeme geldi. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, “Acil yağışa ihtiyaç var’’ dedi.

Bu arada Kocaeli’ye su sağlayan Yuvacık Barajı dibi gördü. Sapanca’dan su takviyesi başladı.