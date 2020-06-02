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  3. Kundaklandığı iddia edilen araç küle döndü
02 Haziran 2020 Salı 07:08 | Son Güncelleme:

Kundaklandığı iddia edilen araç küle döndü

Kundaklandığı iddia edilen araç küle döndü

İzmir'in Konak ilçesinde, molotof kokteyli atılarak kundaklandığı ileri sürülen servis minibüsü yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Boğaziçi Mahallesi 2344 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa N’ye ait park halindeki 35 S 00896 plakalı servis minibüsü biranda alevler alarak yanmaya başladı. Yanan aracı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye tarafından, alevler kontrol altına alınıp söndürülürken, yangının bulunduğu noktada ki ikametlere sıçramaması ise yüreklere su serpti.

Öte yandan, mahalle sakinleri tarafından kimliği belirsiz kişi veya kişilerce servis minibüsünün molotof kokteyli atılarak kundaklandığı ileri sürülürken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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