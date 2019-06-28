Kumsal'a hayat oltanın ucundan geldi

Bülent ŞANLIKAN

İstanbul’da yaşayan Deniz ve Emel Dönmez çiftinin kızları Kumsal’a doğduktan kısa bir süre sonra ender görülen ‘Pulmoner Damar Hastalığı’ teşhisi konuldu. Akciğer ile kalp arasında oksijen taşıyan Pulmoner damarının hiç gelişmemesi üzerine küçük kızın hayatı tehlikeye girdi. Doktorlar riskli ameliyata yanaşmazken, aileye iyi haber Atakent Acıbadem Hastanesi’nden geldi. Ücretsiz olarak 7 Mart 2018’de açık kalp ameliyatına alınan Kumsal’a 8 mm çapında bir plastik damar takıldı. Mucize eseri plastik damar faaliyette iken Pulmoner damar da gelişerek 12 mm çapına ulaştı.

Facebook’tan destek yağdı

Bir yıl sonra Kumsal’a kadavradan damar nakledilmesi gerekti. Yurtdışından getirilecek damar için gerekli olan 34 bin 500 TL’yi güvenlik görevlisi çiftin karşılamaya gücü yetmedi. Olta balıkçılığına meraklı anne Emel Dönmez sosyal medyadaki “Bizim Olta Balıkçıları Dostluk Grubu” yöneticisi Yasin Atacan’a durumu anlattı, Facebook'ta kampanya başlatıldı.

Parayı 5 günde topladık

Facebook grubunun kurucusu Yasin Atacan, “Balıkçılık tutkunuyum. Emel Hanım da gurubumuzun üyesi. Minik Kumsal’ın durumunu öğrenince maddi durumu iyi olan dostlarımızdan yardım istedik. Çağrımız olumlu sonuç doğurdu. Sosyal bir dayanışma örneği sergileyerek gerekli para 5 gün içinde toplandı. Türk halkının yardımsever yönünü bir kez daha gördük” dedi.

10 yılda bir ameliyat olacak

20 aylık olan Kumsal'a takılan damarın yetişkin yaşlara geldiğinde 25 mm çapına ulaşması gerektiğini belirten baba Deniz Dönmez, “Doktorlar bu ameliyatın 10 yılda bir yapılması gerektiğini söyledi. Gelecekten yana umutluyuz. Doktorlarımızın bu tür üst düzey ameliyatları yapabildiğine şahit olduk” diye konuştu.