26 Kasım 2020 Perşembe 10:03 | Son Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "AKM'de artık montaj aşamasındayız"
AA
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "AKM'de artık montaj aşamasındayız. Tahminimiz 2021 yılının ilk yarısında bu inşaatı tamamlayacağız." dedi.
Ersoy, "Yerli film gösterim desteği adı altında, sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık. Başvurular başladı" açıklamasında bulundu.
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