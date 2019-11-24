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  3. 'Külliye'ye giden CHP'li' skandalının baş aktörü Rahmi Turan konuştu

'Külliye'ye giden CHP'li' skandalının baş aktörü Rahmi Turan konuştu

'Külliye'ye giden CHP'li' skandalının baş aktörü Rahmi Turan konuştu

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın genel başkanlık için 'Külliye'ye giden CHP'li' başlıklı yazısı bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Başkan Erdoğan'ın 'yalan' diyerek çok sert tepki verdiği iddialar sonrası Turan kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıklamış, Talat ise 'Kılıçdaroğlu'na doğrulattım' demişti. CHP'de iyice büyüyen skandal sonrası iddiaları ortaya atan Turan bugün açıklama yaparak, 'Kendimi affetmiyorum' dedi.

İŞTE TURAN'IN 'SİYASETİ SARSAN ÖNEMLİ OLAY' BAŞLIKLI YAZISI:

'Büyük baskılara rağmen, meslek anlayışım gereği, haber kaynağımı açıklamıyordum... Faka o arkadaş Odatv'ye: "Haber kaynağı ben değilim. Bunu söyleyenleri mahkemeye vereceğim" diye demeç verince gerçeğin açıklanması gerekti. Sevgili talat Atilla... Ne vardı durup dururken "Haber kaynağı ben değilim" diye açıklama yapmak? Bunu çokgarip buldum ve içtenlikle söylüyorum, ayıpladım! Ne yazık ki, kuralı Talat Atilla kardeşim bozdu, ben de üzülerek gerçeği anlatmak zorunda kaldım: Evet, "Muharrem İnce, Saray'da Erdoğan'la görüştü" şeklindeki haberimin kaynağı Talat Atilla'dır. Güvendiği bir arkadaşım, kardeşim ve başarılı bir meslektaşım olduğu için ona inandım. Burada bir gerçeğin de altını çizmek gerekir. Talat Atilla'ya da haberin başka bir kaynaktan geldiği kesin. Açıklar mı, bilemiyorum. Bu onun vereceği karara bağlı... Bana gelince, güvendiğim, inandığımdan, ondan belge istememek gibi bir hatada bulunduğum için kendimi affetmiyorum'


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