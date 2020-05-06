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Kuleli soruşturmasında fezleke tamamlandı

Kuleli soruşturmasında fezleke tamamlandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı sanık olarak yargılandığı Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında fezleke tamamlandı. Fetullah Gülen ilk kez askeri ceza kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle soruşturmaya dahil edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’cü olmayan 33 öğrenciye ‘askeri öğrenci olamaz’ şeklinde gerçeğe aykırı rapor vererek kapatılan Kuleli Askeri Lisesi’ne girişine engel olan FETÖ’cü doktorlar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Fetullah Gülen ve 12’si tutuklu 19 doktorun şüpheli olarak yer aldığı fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Fezlekede, “cebir veya tehdit kullanarak eğitim ve öğretime engel olma”, “resmi belgede sahtecilik”, “silahlı terör örgütü yöneticiliği”, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçları bulunuyor.

(İHA)


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