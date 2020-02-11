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  3. Kule: Pas geçeceğini düşündük

Kule: Pas geçeceğini düşündük

Kule: Pas geçeceğini düşündük

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara’dan gelen uzman heyete bilgi veren hava trafik kontrolörü, uçağın pas geçeceğini düşündüklerini söyledi. Kontrolör, rüzgarın şiddeti ve yağmur hakkında bilgi verdiklerini, daha önceki iki uçağın pas geçtiğini hatırlattıklarını belirterek, “Bu veriler ışığında kaza yapan uçağın da pas geçeceğini düşündük” dedi.  

Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Önceki gün arka kanatları taşınan uçağın dün de sol kanadı gövdesinden ayırarak alanda bekleyen TIR’a yüklendi. 


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