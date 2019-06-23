Küçükçekmece son dakika seçim sonuçları: 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı

Küçükçekmece son dakika seçim sonuçları vatandaşlık görevini yerine getiren seçmenler arasında merak edilen konular arasında bulunuyor. 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı da merak ediliyor. Oy kullanacak olanların sandığa giderken mutlaka kimliğini yanında götürmesi gerekiyor. 23 Haziran 2019 yerel seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilçe ilçe açıklanmaya başlayacak. İstanbullular Küçükçekmece son dakika seçim sonuçlarına gözlerini dikmiş durumda. Siz de hangi ilçede Binali Yıldırım önde , hangi ilçede Ekrem İmamoğlu önde merak ediyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz..

KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI 23 HAZİRAN 2019 AÇIKLANDI MI?

Küçükçemece seçim sonuçları 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı henüz belli olmadı. Küçükçekmece 23 Haziran 2019 Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı sandıkların açıklanmaya başlanmasının ardından aksam.com.tr'de olacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran seçim sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz Binali Yıldırım oy oranı haberimizin içerisine eklenecektir.

KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI: 31 MART SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Küçükçekmece’de kayıtlı toplam 539 bin 925 seçmenden 452 bin 324’ü bin 581 sandıkta oy kullandı. Oyların 439 bin 121’i geçerli sayıldı. CHP yüzde 50.97, Ak Parti yüzde 45.22, Saadet Partisi yüzde 1.55, BBP yüzde 1.05, DSP yüzde 0.57 ve BTP yüzde 0.22 oy aldı.

KEMAL ÇEBİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

223 bin 834 oy alarak yarışı önde bitiren CHP adayı Kemal Çebi Küçükçekmece Belediye Başkanı oldu. Ak Parti adayı Temel Karadeniz 198 bin 564 oyda kaldı. Saadet Partisi adayı Mustafa Kurdaş 6 bin 797, BBP adayı Hüseyin Doğan 4 bin 619, DSP adayı Birkan Duran 2 bin 512, BTP adayı Muhammed Kerim Aktacir 985 oy, DP adayı Gürkan Akbaba 790 oy, Vatan Partisi adayı Selçuk Tut 635 oy ve bağımsız aday Şirin Çeken 385 oy aldı.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI KEMAL ÇEBİ KİMDİR?

Kemal Çebi 1956 yılında Trabzon’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisat Bilimleri Fakültesini 1982 yılında bitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Kemal ÇEBİ 47 yıldır Küçükçekmece’de yaşamaktadır. SHP ve CHP de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP ilçe Başkanlığı yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde İlçe Başkanlığından ayrılarak Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Eğilim Yoklamasında sandıktan birinci çıktı aday yapılmadı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.