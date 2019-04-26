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  3. Küçük kız kendisini takip eden şüpheliyi çığlık atarak yakalattı

Küçük kız kendisini takip eden şüpheliyi çığlık atarak yakalattı

Küçük kız kendisini takip eden şüpheliyi çığlık atarak yakalattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, 14 yaşındaki kızın, kendisini takip ettiği iddiasıyla çığlık atarak yakalattığı S.S. (26), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yeşiltepe Mahallesi’nde dün akşam yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; N.İ. kendisini yaklaşık 4 gündür takip ettiğini iddia ettiği S.S.’yi evinin bulunduğu mahallede gördü. Sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen S.S.’yi fark eden N.İ., çığlık atarak, bağırmaya başladı. Küçük kızın sesini duyan yakınları hızla yanına koştu. S.S. ise kaçtı. Kızın yakınları ve mahalleli tarafından kovalanan S.S., olay yerine gelen polis ekiplerince kıstırılarak, yakalandı. 

Gözaltına alınaran S.S. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. S.S., buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, yürüdüğü sırada N.İ.’nin yanına gelip, bağırmaya başladığını, kalabalığın gelmesi üzerine de korkup, kaçtığını söyledi. S.S. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan kovalamacanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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