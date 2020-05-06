Kuaförlerin telefonları susmuyor

Şimdiden Pazartesi ve Salı günlerinin dolduğunu ifade eden berberlerin telefonu randevu talebi nedeniyle susmuyor. Dünden bu yana vatandaşlar telefonla berberleri arayarak veya mesaj atarak sıra alıyor.

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, “Müşteri mutlaka randevu ile gelecek. İçeri maske ile girecekler. Eller dezenfektan ile temizlenecek. Daha önce müşteri alınmış koltuk temizlenmiş ve hazır vaziyette olacak. Berber maskesiyle, önlüğüyle çalışacak. Kullanılan aletler dezenfekte edilecek. Fiyatta mutlaka resmi tarifeler uygulansın.”