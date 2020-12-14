Kritik toplantı bugün: Masada kira düzenlemesi ve koronavirüsle mücadele var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

TRT Haber'in haberine göre, toplantının ana gündemi, kira düzenlemesi ve koronavirüs ile mücadele olacak.

Sokak kısıtlamasından aşı çalışmalarına, eğitimden ekonomiye tüm başlıklar masada olacak.

Çin'den sipariş edilen aşıların uygulanacağı süreçle ilgili detaylar da değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmaları gözden geçirilecek.