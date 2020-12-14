14 Aralık 2020 Pazartesi 00:46 | Son Güncelleme:
Kritik toplantı bugün: Masada kira düzenlemesi ve koronavirüsle mücadele var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk iş gününde Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündeminde koronavirüsle mücadele ve kira düzenlemesi olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.
TRT Haber'in haberine göre, toplantının ana gündemi, kira düzenlemesi ve koronavirüs ile mücadele olacak.
Sokak kısıtlamasından aşı çalışmalarına, eğitimden ekonomiye tüm başlıklar masada olacak.
Çin'den sipariş edilen aşıların uygulanacağı süreçle ilgili detaylar da değerlendirilecek. Yerli aşı çalışmaları gözden geçirilecek.