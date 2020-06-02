Kritik MGK Toplantısı sona erdi... İşte alınan kararlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.

Toplantıda, terörle mücadele, Libya'da darbeci Hafter güçlerinin saldırı girişimleri, Suriye'de ateşkes ihlalleri, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları ve Ege'de Yunan tacizleri detaylı olarak değerlendirildi.

Koronavirüs salgını ile aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları da masadaydı.

İşte alınan kararlar:

MGK Bildirisi'nden: "Toplantıda, teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.'"

MGK Bildirisi: "Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir."

MGK: "Salgınla mücadelede ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere başarısının altı çizilmiştir."

MGK:"Meşru hükümetin Libya'da barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabaya ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmeti sürdürülecektir"

MGK Bildirisi'nden: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri doğrultusunda çok boyutlu çalışmaları sürdürme kararlılığı teyit edilmiştir."