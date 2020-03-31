Kredi sicil affı son durum nedir? İşte sicil affı 2020 son gelişmeler...

Kredi sicil affı son durum nedir? Koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomik kalkınma için tedbirler alınmaya devam ediyor. 2017 yılında TBMM'ye sunulan sicil affı tekrardan gündeme geldi. Bazı sebeplerden dolayı kredi veya kredi borçlarına ödeyemeyen vatandaşlar kara listeye giriyor. Yeni düzenlemeler sayesinde kara listede olan vatandaşlar sicil affı son dakika gelişmelerini ilgiyle takip ediyor. İşte detaylar...



SİCİL AFFI ÇIKTI MI?

Sicil affı hakkında henüz net bir bilgi yok. Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sicil affı konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs ile ilgili ekonomik anlamda mücadele için yeni kararlar alınacağını aktardı.

SİCİL AFFI SON DURUM NEDİR?

Sicil affı hakkında yaşanan son durum gelişmeleri merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda ekonomi alanında düzenlemeler içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife, Corona Virüs ile mücadele kapsamında yeni maddelerin ekleneceği belirtildi. AK Parti'nin muhalefet partileriyle yaptığı görüşmeler sonunda kanun teklifine eklenecek maddeler arasında kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme yer alacak. Buna göre İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle çalışanlarda aranan prim gün ödeme süresinin 600 günden aşağıya çekilmesi öngörülüyor.

Yine teklife eklenecek madde ile karşılıksız ve sahte çekten hapis cezası alanlara 3 yılda borcunu ödeme imkanı verilecek. Borçlu tanınan sürede borcunu ödemezse hapis cezası yeniden gündeme gelecek. Çek sahibi, tutarın en az yüzde 10'unu hemen, kalanını 3 yıl içinde ödeyecek.

Kredi borcu yüzünden kara listeye giren kişi ve firmalar için de 'sicil affı'nın teklife eklenmesi bekleniyor. Düzenleme ile kara listeye girenlerin bankalardan kredi çekmelerinin önünü kesen hukuki engellerin kaldırılması öngörülüyor.