KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu 10.15'te başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla saat 10.15'te başladı. ÖSYM tarafından yapılan sınavda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan sınav 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 merkezde yapılıyor.