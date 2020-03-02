KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçları sorgulama

KPSS Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları merakla beklenen konular arasında girdi. Geçtiğimiz hafta başvurusu yapılan atamalar için toplamda 8 bin 844 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Sınava giren adaylarda ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı türlerinde başvuru gerçekleştirdi. Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS 2020/4 tercih sonuçları hakkında detaylar haberimizde.

KPSS 2020/4 TERCİH SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında yapılan KPSS 2020/4 tercih sonuçlarının henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı ya da ÖSYM tarafından bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

KPSS TERCİH SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.