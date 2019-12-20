KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Ebe, Diyetisyen, Psikolog, Sağlık Teknisyeni, Hemşire gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı yapılıyor. Tercihler 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında alındı. Sağlık Bakanlığı 17 bin sağlık personeli alımları için tercihler https://ais.osym.gov.tr adresinden yapıldı. Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanır? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2019/7 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Tarih bilgisi geldiğinde haberimizde olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ YAPILDI

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada “Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.” denildi.