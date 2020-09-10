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10 Eylül 2020 Perşembe 13:36 | Son Güncelleme:

KPDK tarihinde ilk kez gündemli olarak toplanıyor

KPDK tarihinde ilk kez gündemli olarak toplanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacağını duyurdu.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanıyor.

AA'da yer alan haberde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacağını bildirdi.

GÜNDEMDE KOVİD-19 VAR

Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun gündem konusu "Kovid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" olarak belirlendi.

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