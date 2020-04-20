Kovid-19'un gen haritası çıkarıldı

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İleri Düzey Genetik Analiz Laboratuvarı’nda (GLAB) çalışan bilim insanları, İstanbul’da bir hastadan alınan Kovid-19’u, dizileyerek gen haritasını çıkardı. Ortaya çıkan virüs genomu, uluslararası veri bankası GISAID veri tabanına kaydedildi. Prof. Dr. Gizem Dinler Doğanay, “Aldığımız örnek boğaz ve burundan alınan sürüntü örneğidir. Bu sürüntü örneğinin içinde bulunan virüslerin RNA’sını izole ettik, RNA’yı DNA’ya dönüştürdük. Ardından DNA’nın hangi nükleotitlerden oluştuğunu diziledik.

AŞI İÇİN YOL GÖSTERİCİ



Bulduğumuz sonuç, hastamızda bulunan virüsün genomudur. Dizilediğimiz virüsün geliş yolunun Fransa üzerinden Belçika, Belçika’dan İstanbul olduğuna dair bulgular mevcut. Türkiye’nin değişik yerlerinde daha çok virüs dizilenerek, farklarının olup olmadığını görebiliriz. Aşı, ilaç ve kit geliştirilmesi açısından da yol gösterici olacaktır” dedi.