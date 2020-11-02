Kovid-19'u yenen hekimden vatandaşa uyarı: Kimse gençliğine güvenmesin

Koronavirüsü yenen Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Gül, kendisinin geçen ay Kovid-19’a yakalandığını belirtti. Marttan beri özellikle yaşlı anne ve babaları ve akrabalarıyla görüşmediklerini söyleyen Gül, şunları kaydetti:

HASTALIKTA 10 KİLO VERDİM



“Yanlarına gidemiyorduk çünkü bu hastalığı geçireceğimiz belli gibi bir şeydi. Nitekim de ailece geçirdik. Bende akciğer tutulumu oldu ama orta düzeyde oldu. Yalnız bu kadar hafif geçirmeme rağmen daha önce geçirdiğim hiçbir şeye benzemiyordu. 3-4 gün şiddetli ağrılarınız oluyor, halsizlik, yerinizden kalkamıyorsunuz. Hastalığın ilk 15 gününde yaklaşık 10 kilo zayıfladım.”

İyi durumda olan 25-30 yaşlarında bir hastanın hızla kötüleşip, yoğun bakımlık olabildiğine ve kaybettiklerine dikkati çeken Gül, şunları anlattı:

BİR DE VİCDAN AZABI VAR

“Bundan dolayı hangi hasta iyi, hangisi kötü seyredecek bilemiyoruz. Özellikle bağışıklık sisteminde bozukluk veya altta yatan ciddi hastalıklar varsa bunlar daha da ağır seyredebiliyor. Kimse ‘ben gencim, sağlıklıyım, sporcuyum’ diye güvenmesin. Kimde nasıl gideceği belli değil. Bir de bunun vebali var. Sen genç olabilirsin, hastalığı hafif geçirebilirsin ama farkında olmadan başkalarına bulaştırdığın zaman insanlar ölebilir. Bunun vicdan azabı da olur. Onun için muhakkak hastalıktan korunmak lazım. Sürü bağışıklığı, herkes hasta olsun da kurtulsun diye bir seçenek yok. Bu çok tehlikeli olur.”

‘ÇOK ACI ÇEKTİM ÖLÜMÜ HİSSETTİM’



Diyarbakır’da 112 Acil Servisi’nde ambulans şoförü olarak görev yapan ve gittiği yerdeki vakalardan hastalığı kapan Abdülhalim Altunay (58), iyileşti ve görevinin başına döndü. Altunay, “Kimseyle temas kurmamak için tek başıma köye gittim. Çok acı çektim. Ölümü hissettim. Bazı geceler nefesim gidiyordu, oksijen takıyordum. Kovid-19 anonsu duyduğumda ‘Allah yardımcısı olsun’ diyorum. Eldiven ve çift maske takıyorum. Kendimize mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz” dedi.

AİLELERİNİ BİR DAHA GÖREMEMEKTEN KORKUYORLAR



Van Erciş’te Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi pandemi servisinde görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanları, koronavirüsle mücadele sürecinde yaşadıkları hüzün dolu anları unutamıyor. Başhekim Dr. Suat Altın, “Düşünün, doğru düzgün nefes alamıyorsunuz, kendinize yakın hissettiğiniz bir akrabanız yanınıza gelemiyor, bir daha görüp göremeyeceğinizi bilmiyorsunuz. Yoğun bakıma giren hastalar söylüyor bunları” dedi. Dr. Sedat Öztürk, 30 yaşında olmasına rağmen zorlu bir süreç yaşadığını belirterek, “Sadece bizim için değil büyüklerimiz için de bu gerekli. Hastalar uzun süre bir odada tek kalıyor. Bu gerçekten zor bir süreç” dedi.