Kovid-19'lu hastaya kalp anjiyosu

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Bunun bir örneği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşti. Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Erhan Tenekecioğlu ile ekibi koronavirüse yakalanan bir hastanın tıkalı olan kalp damarına anjiyo yaptı. Doç.Dr. Tenekecioğlu o anları Twitter’dan paylaştı: “Biraz önce aldığımız Covid hastasının kalp damarını stend ile açtık. Ama korkmadım desem yalan olur. Üstümüzde kurşun yelek. Vakadan çıkınca sırılsıklamdık.” Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.