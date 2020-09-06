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  3. Kovid-19 testi pozitif çıkan aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme
06 Eylül 2020 Pazar 21:20 | Son Güncelleme:

Kovid-19 testi pozitif çıkan aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme

Kovid-19 testi pozitif çıkan aşçının yemek yaptığı iddialarına inceleme
IHA

Gaziantep'te koronalı işçinin yemek yaptığı iddiları ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede aşçının koronavirüslü olduğu ve yemek yapmadan izole edildiği belirlendi.

Gaziantep’te 300 işçinin çalıştığı bir fabrikadaki aşçının korona virüs testi pozitif çıktığı ve aşçının yaptığı yemeğin ise, dökülmek yerine işçilere yedirildiği iddiaları üzerine Gaziantep Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. 

İHA'nın haberine göre, yapılan incelemelerde işçinin korona virüslü olduğu iddiaları doğrulanırken, test sonucu pozitif çıkan aşçının beraber çalıştığı arkadaşı ile birlikte izole edildiği ve hiç yemek yapmadığı tespit edildi. Fabrikada yapılan inceleme ve denetimlerde olayın yaklaşık 16 gün önce meydana geldiği ve geçen zamana rağmen fabrikada ikinci bir vakanın çıkmadığı da belirlendi.

İddialarda bulunan işçinin ise iş ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesi ile işten çıkarıldığı öğrenildi.

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