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Kovid-19 ile mücadeleye mahkumlardan destek

Kovid-19 ile mücadeleye mahkumlardan destek

23 cezaevinde salgınla mücadele kapsamında seferberlik başlatıldı. Mahkumlar tarafından 1 haftada 28 ton limon kolonyası ve 583 bin 364 maske üretildi.

YELDA GÖKDAĞ 

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün talimatıyla kurulan iş yurdu atölyelerinde mahkumlar koronavirüs salgınına karşı üretim seferberliği başlattı. 23 cezaevinde salgınla beraber ilk kez maske üretimine de başlandı. İlk hafta üretilen maske sayısı 583 bin 364 oldu. Sadece bir haftada 28 ton limon kolonyası üretildi. temizlik ürünü unutulmadı AKŞAM’ın ulaştığı verilere göre, 16 İşyurdu Müdürlüğü’nde 140 bin 500 adet tulum ve tek kullanımlık hastane ürünleri üretimi, 3 İşyurdu Müdürlüğü’nde 220 bin adet sargı bezi ve bir İşyurdu Müdürlüğü’nde 20 bin adet gözlük montaj işi gerçekleştirildi. Ayrıca 163.8 ton sıvı el sabunu, 134.7 ton sıvı bulaşık deterjanı, 146.4 ton yüzey temizleyici, 25 ton cam temizleyici, 200 ton çamaşır suyu, 70 ton yağ çözücü, 4 bin 500 adet zeytinyağlı sabun 2 bin 200 gliserinli sabun üretildi. 

Tüm ürünler Sağlık Bakanlığı, hastaneler ve kamu kurum ve kuruluşlarına ulaştırılacak .


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