Korvet yaptık savaş uçağı da yakındır 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi’nin 4’üncü gemisi TCG Kınalıada’nın hizmete giriş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1’inci Gemi Sac Kesme töreninde konuştu. Erdoğan, “Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek, nasıl Atak helikopterlerimizi kendimiz yapabildiysek, nasıl İHA’larımızı, SİHA’larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır” dedi. Korvetin 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi’nin yıldönümünün hemen ardından hizmete girdiğini belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi:

KARARLILIĞIMIZ ARTTI

“Geçmişte arzu ettiğimiz, gemileri, uçakları, araç/gereçleri paramızla dahi alamadığımızı asla unutmadık, unutmayacağız. Son olarak proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek, nasıl Atak helikopterlerimizi kendimiz yapabildiysek, nasıl İHA’larımızı, SİHA’larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır.”

UYUYAN DEVİ UYANDIRAN SONUÇLARINA KATLANACAK

Başkan Erdoğan, “Savunma ihracatımız geçen yıl 2,5 milyar dolar oldu. Madem uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar” dedi.

Başkan Erdoğan, dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına giren 5 Türk firması olduğunu belirterek, “İnşallah bu sayı sürekli artacaktır. Hedefimiz 2023 yılında savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmaktır” şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında, dostlarımız ve kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımız, geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 2 buçuk milyar doları buldu. Biz tüm bu yatırımları, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, birliğimize ve bütünlüğümüze göz dikenleri caydırmak için yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.”

BİZİ TANIYACAKLAR

Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Esasen, özellikle son 6 yıldır birbiri ardına yaşadığımız sıkıntıların gerisindeki sebeplerden biri de Türkiye’yi işte bu hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak olduğu açıktır. Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar. Madem bizim açık ikazlarımıza rağmen üzerimize üzerimize geliyorlar, bunun da sonuçlarına katlanacaklar. Türkiye’yi ve Türk milletini hâlâ tanıyamamış olanlara kendimizi tanıtmaya devam edeceğiz demektir.”

TAMAMI YERLİ TEKNOLOJİ

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaldığına vurgu yapan Erdoğan, “Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80’lerden, yüzde 30’lara indirerek gerçekten önemli mesafe katettik. Daha önce neredeyse yok denecek seviyede olan savunma sanayiindeki araştırma, geliştirme harcamaları bir buçuk milyar dolara yaklaştı.” dedi. Türkiye’de 700 ayrı savunma sanayi projesi yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, proje hacmi itibarıyla sektörde 60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşıldığını kaydetti.

TAMAMI YERLİ TEKNOLOJİ

Türk Deniz Kuvvetleri’nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda olan Kınalıada’nın tam boyu 99 metre ve genişliği 14.4 metre olarak yapıldı. Kınalıada, 29 deniz mili azami sürate ulaşabilirken, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip ve 4 deniz şiddetine kadar helikopter uçuş harekatı icra edebiliyor. Kınalıada, asimetrik, yüzey, hava ve sualtı tehditlerine yönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine de sahip olarak tasarlandı.