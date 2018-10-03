Korsan eylemin parası HDP’den

Hilal YILDIRIM

PKK terör örgütünün kadın yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık HDP’nin para kaynaklarına ilişkin bilgiler verdi. Gizli tanık ifadesinde “Örgüt metropollerde araç yakma, korsan gösteri, kitlesel eylemleri için parayı HDP üzerinden sağlamaktadır. HDP illerde 5 adımda para toplar. Ailelerden yardım, küçük esnaftan alınan paralar aidat parası, Nevruz-1 Mayıs organizasyonları için işletmelerden alınan para, konser ve kültür merkezlerinin etkinliklerinden toplanan paralar, iş adamlarından organizasyonlarla (yemek-kahvaltı) toplanan paralar.

‘VERGİ’ TOPLUYORLAR

Bu paraların yüzde 50’si HDP’de, yüzde 15’i gençlik faaliyeti, yüzde 10’nu kadın yapılanması için kullanılır. HDP’de kalan parada il faaliyetlerine harcanır” dedi. Örgütün Kürt kökenli vatandaşlardan vergilendirme adı altında para toplayarak örgüte fon oluşturduğuna dikkat çekildi. Gizli tanık şunları anlattı: “Ekonomik alan merkezi faaliyetleri kapsamında; metropollerdeki araç yakma, korsan gösteri, kitlesel eylem, Molotofkokteyli ve bombalı eylemler gibi bütün örgüt eylemlerine maddi kaynak temin etmek için çalışma yapılmaktadır. Bu alan bütün maddi kaynak teminini HDP il ve ilçe teşkilatları üzerinden yapmaktadır.

PARA İSTEYEN REDDEDİLMEZ

İlçe kadın yapılanmaları faaliyetleri ve eylemleri için maddi kaynaklarını il HDP’ den almaktadır. İlçe ve il gençliğinin HDP içerisindeki örgüt mensuplarından eylem için para istemeleri durumunda ret edilmeleri söz konusu olamaz. Yani her zaman gençlik eylemleri için maddi kaynak finanse edilir.”

Polise atılan taş silah olarak kabul edildi

Adana’da 2 yıl önce kentte düzenlenen korsan gösterilere katılan 26 yaşındaki Hakan Yay, polisin ‘dağılın’ uyarısına taş atarak karşılık verdi. Bu olaydan 4 ay sonra terör örgütü MKP’ye yönelik operasyonunda gözaltına alınıp, savcılıkta serbest kalan Yay hakkında dava açıldı ve polise attığı taş, ‘silah’ kabul edildi. Dava, 20 Ekim 2017 tarihinde sonuçlandı ve Yay, 11 yıl 11 ay 22 gün hapse mahkûm edildiği duyunca da kaçtı. Kaloğulları’nın firarı, 7 ay sürdü ve saklandığı evde yakalandı.

Olay, 20 Mart 2016 tarihinde merkez ilçe Seyhan’a bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana gelmişti. ‘Nevruz’u bahane edip, terör örgütü MKP (Maoist Komünist Partisi) adına korsan gösteri düzenleyen örgüt yandaşları, emniyet güçlerine başta el yapımı patlayıcı olmak üzere molotofkokteyli ve taşlarla saldırmıştı.

Teröristler birbirlerini satıyorlar

Büyük çöküntü yaşayan bölücü terör örgütü PKK mensupları arasında, infaza kadar giden iç kavgalar yaşanıyor. Tunceli’de, geçen 17 Eylül’de icra edilen operasyonda 4 hain etkisiz hale getirilmişti. Tamamı kadın olan teröristlerin operasyonun devam ettiği bölgedeki diğer bir gruptan telsizle yardım istediği, ancak erkek olduğu tespit edilen grubun “başınızın çaresine bakın, çıkarsak bizi de vururlar” diyerek yardıma gitmediği belirlendi.