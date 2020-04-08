Koronavirüsün yalnızca akciğerlere zarar vermediği ortaya çıktı! : İşte koronavirüsün hedefindeki organlar

Dünya genelinde 80 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan koroanvirüsün (corona virüs) akciğerlerin yanı sıra kalp, böbrek ve beyni de hedef aldığı ortaya çıktı.

Aksam.com.tr’nin Corriere della Sera’dan aktardığı habere göre, ilk vakalarda koronavirüsün yalnızca akciğerlere ve bazı durumlarda böbreklere saldırdığı açıklanırken, virüsün hedefindeki organlar arasında beyin ve kalbin de yer aldığı anlaşıldı.

Öte yandan, bazı durumlarda ise koronavirüsün kan damarı ve bağırsaklar için de tehdit oluşturduğu vakalar gözlemlendiği kaydedildi.

Gelinen noktayla ilgili alarm durumuna geçen İngiliz doktorlar, yoğun bakımda bulunan 690 koronavirüs hastasının yüzde 25’inin yüksek kardiyovasküler desteğe, yüzde 18,5’inin diyaliz tedavisine, yüzde 4,5’inin ise nörolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

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