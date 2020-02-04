Koronavirüsü ilk o fark etti! Susturulmaya çalışılmıştı... Doktor Li de virüse yakalandı
Doktor Li, Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Vuhan’da yoğun bakım ünitesinde oksijen maskesine bağlı halde tutuluyor
Çin’de başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs’ü 30 Aralık 2019 tarihinde tespit edip arkadaşlarına haber verince hakkında soruşturma açılan doktor Li Wenliang'in de enfekte olduğu bildirildi.
Geçen ay 'söylenti yayarak toplumsal düzeni bozma' suçlamasıyla ifadesi alınan Wenliang, Vuhan eyaletinde yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.
Arkadaşlarına mesaj attı
Li, 30 Aralık 2019’da doktor arkadaşlarına mesaj atarak SARS benzeri bir virüsten bahsetti.