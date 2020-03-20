Koronavirüsten sonra tüketimi arttı! Zerdeçalın faydaları nedir?

Zerdeçalın faydaları saymakla bitmiyor. Koronavirüs salgının ardından virüse karşı doğal ürünlerin kullanımı arttı. Bunlardan biri de zerdeçal. Birçok kronik hastalığa karşı koruyucu ve destek tedavisi olarak kullanılan zerdeçalın, mide koruyucu, gaz giderici, safra üretimini ve atılımını artırıcı etkisi bulunuyor. Yapılan araştırmalarda antioksidan ve antiinflamatuar özelliğinden dolayı damarda kireçlenme ve plak oluşumu engelleyerek kalp krizi ve inme riskini azalttığı gösterilen zerdeçal, yüksek kan basıncını düşürerek de hipertansiyonda önemli bir destek tedavisidir.

GÜNDE 1 ÇAY KAŞIĞI HASTALIĞA ŞİFA

Zerdeçalı yemeklerde karabiber ile birlikte tüketmek baharatın emilimini 20 kat kadar artırıyor. Özellikle de yağlı yemeklerin içine bir tutam atıldığında yağ ile etkileşime girerek maksimum fayda sağlıyor. Taze olarak günlük bir çay kaşığı zerdeçal tüketmek, birçok hastalığa deva olan baharatın tüm faydalarından yararlanmamız için yeterlidir. Zerdeçalı isteğe bağlı olarak toz halinde salatalarınıza ve içeceklerinize eklenebilir.