Öğrencileri koronavirüsten nasıl koruruz? Sağlık Bakanlığı bilgi notu hazırladı!

Bakanlık, öğrenci ve velilerin solunum yolu enfeksiyonlarından korunma yöntemlerine yönelik hatırlatma amacıyla bilgi notu hazırladı.

Kış aylarında, solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüldüğü vurgulanan bilgi notunda, solunum yolu enfeksiyonlarının öksürme veya hapşırma ile ortalığa saçılan küçük damlacıklarla kişiden kişiye bulaşabildiği belirtildi.

Bilgi notunda, şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz üzere yine bir solunum yolu enfeksiyonu etkeni olan koronavirüsler yakın zamanda gündeme gelmiştir. Çin'den başlayan yeni koronavirüs enfeksiyonu (2019-nCoV) bugüne kadar ülkemizde tespit edilmemiştir ve hastalığın ülkemize girişini önlemeye yönelik bütün tedbirler alınmıştır."

Solunum yolu enfeksiyonlarına yönelik önlemlerin hatırlatıldığı bilgi notunda, şunlar kaydedildi:

OKULLARDA SINIFLAR SIK HAVALANDIRILMALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '6'ncı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yarın okulların açılacağını, ailelerin tedirgin olmasını gerektiren bir durum olmadığını söyledi. Velilerin solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alması gereken tedbirlere dikkat çeken Bakan Koca, "Okullarda kış ayları da dahil sınıflar ve diğer alanlar sık havalandırılmalıdır. Eller sık yıkanmalı, kirli eller ile göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalıdır. Özellikle hapşırma ve öksürme sonrasında ellerin su ve sabun ile iyice yıkanması önemlidir. Öksürüldüğünde veya hapşırıldığında ağız ve burun mendil ya da mendil bulunmadığı durumlarda dirsek içi ile kapatılmalıdır. Kağıt mendil kullandıktan sonra çöp kovasına atılmalı ve eller yıkanmalıdır. Solunum enfeksiyonu olan öğrencilerin evde istirahat etmesine özen gösterilmelidir. Hastalık döneminde bol sıvı tüketilmeli, beslenmeye dikkat edilmeli özellikle taze sebze ve meyve tüketilmelidir.

'NUMUNE SONUÇLARINI YARIN AÇIKLAYACAĞIZ'

Bakan Koca, Çin'den gelen 62 kişinin sağlık durumuyla ilgili soru üzerine, "Her biri yine kurulun önerileri doğrultusunda ayrı izole odalarda kalmakta ve her birine hizmet edilirken tek kullanımlı malzemeler kullanılıyor. Bu dönemde bütün ihtiyaçlarını gidermek üzere ortam hazırlandı ve her birinin ilk numuneleri alındı. Bu numunelerin çalışılması zannediyorum yarın biter. Biz yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz" dedi.

'O ÜLKELERİ YARIN AÇIKLAYACAĞIZ'

Havalimanlarında uygulanan termal kamera önleminin genişletilmesinin gündemde olup olmadığına ilişkin soruya ise Bakan Koca, "Bilim Kurulu'nun gündemine geldi. Bununla ilgili bazı ülkelerde uygulanabilirliği düşünüldü. Bu ülkelerin hangi ülkeler olacağını da yarın Bilim Kurulu karar vermiş olur, onları da ilan etmiş olacağız. Şu an bunun dışında bir önlem yok, muhtemelen bazı ülkelere termal kamera uygulamasına geçilmiş olacak. Zaten Çin'den gelenler ile ilgili termal kamera, karantina odası, negatif basınçlı sedye ve bizim belirlediğimiz hastane ortamlarında takip süreci devam ediyor. Bu süreçte buna ilave edeceğimiz ülkeler olacak. O ülkeleri yarın için açıklamış oluruz. Ayrıca yine Çin'den gelen yolculara yönelik de uyarılarda bulunuyoruz. Yani hangi durumlarda, nereye müracaat etmeleri ile ilgili özellikle bilgilendiriyoruz. Bu da önemli" yanıtını verdi.

Bakan Koca, Türkiye'de 'koronavirüs' vakası tespit edilmesi halinde Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne getirilmesi durumunun söz konusu olmayacağını kaydederek, "Zekai Tahir sadece dışarıdan getirdiğimiz hiçbir başka hasta ile temasının olmasını istemediğimiz ve sadece getirdiğimiz hastalara özel hazırlanmış, bu anlamda da dünyada benzerinin olduğunu bilmediğimiz bir uygulama. Onlar için zaten hastanelerimizde özel karantina odalarımız ve takip etmek için uygun şartlarımız mevcut" dedi.

Öte yandan bilgi notunda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesinden bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi alınabileceği de vurgulandı.

Bilgi notunda ayrıca doğru el yıkama aşamaları görsellerle anlatıldı.

(AA)