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07 Haziran 2020 Pazar 19:47 | Son Güncelleme:

Koronavirüste son durum

Koronavirüste son durum

Son Dakika Haberleri.. Türkiye'de son 24 saatte 914 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 170 bin 132, can kaybı 4 bin 692 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 914 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 170 bin 132, can kaybı 4 bin 692 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: "Filyasyon çalışmalarında 'geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor."

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