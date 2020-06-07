Koronavirüste son durum

Türkiye'de son 24 saatte 914 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 170 bin 132, can kaybı 4 bin 692 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 647 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu.



Sağlık Bakanı Koca: "Filyasyon çalışmalarında 'geçmiş olsun' ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde asker uğurlamasında 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor."

