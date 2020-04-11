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Koronavirüste son durum! Türkiye ve dünyada vaka sayısı...

Koronavirüste son durum! Türkiye ve dünyada vaka sayısı...

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 687 bini geçtiği, 102 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 375 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Saat 00.15 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye47.0291.0062.423
İtalya147.57718.84930.455
ABD495.75018.43026.783
İspanya157.05315.97055.668
Fransa124.86913.19724.932
Birleşik Krallık73.7588.958135
İran68.1924.23235.465
Çin81.9073.33677.455
Belçika26.6673.0195.568
Almanya121.0452.72853.913


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