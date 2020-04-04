Koronavirüse karşı hangi ülke hızlı tedbir aldı?
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyonu aştı. Salgın Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, vakalar ve can kayıpları her geçen gün artıyor. Türkiye pandemiye dönüşen salgına karşı aldığı hızlı tedbirlerle dünyada örnek ülke oldu. Peki, Avrupa hangi tedbirleri aldı ve neden geç aldı? Ülkelerin koronavirüse karşı aldığı tedbirler haberimizde.
Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs salgının yayılmasını önlemeye yönelik kitlesel ölçekteki tedbirleri, kendi ülkelerinde ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından geçen 39 ila 54 günde almaya başlarken, Türkiye ilk birkaç günde harekete geçti.
İlk vakaların ortaya çıkması:
Fransa: 24 Ocak
Almanya: 28 Ocak
İtalya, İspanya ve İngiltere: 31 Ocak
Türkiye: 11 Mart
OKULLARIN VE ÜNİVERSİTELERİN TATİL EDİLMESİ
İtalya: 39 gün sonra (10 Mart)
İspanya: 40 gün sonra (11 Mart)
İngiltere: 47 gün sonra (18 Mart)
Almanya: 49 gün sonra (13 Mart)
Türkiye: 1 gün sonra (12 Mart )
İNSANLARIN TOPLU OLARAK BULUNDUĞU MEKANLARIN GEÇİCİ KAPATILMASI
İtalya: 41 gün sonra (10 Mart)
İspanya: 43 gün sonra (11 Mart)
İngiltere: 49 gün sonra (18 Mart)
Almaya: 48 gün sonra (17 Mart)
Fransa: 50 gün sonra (13 Mart )
Türkiye: 4 gün sonra (15 Mart)
KAMUYA AÇIK TOPLU ETKİNLİKLERİN KISITLANMASI
İtalya: 39 gün sonra (10 Mart)
İspanya: 41 gün sonra (11 Mart)
İngiltere: 42 gün sonra (13 Mart)
Almanya: 45 gün sonra (13 Mart)
Fransa: 48 gün sonra (13 Mart)
Türkiye: 1 gün sonra (12 Mart)
KAPSAMLI SEYAHAT VE ULAŞIM KISITLANMASI
İtalya: 39 gün sonra (10 Mart)
İspanya: 43 gün sonra (14 Mart)
İngiltere: 53 gün sonra (24 Mart)
Almanya: 39 gün sonra (17 Mart)
Fransa: 53 gün sonra (17 Mart)
Türkiye: 2 gün sonra (12 Mart)
KAPSAMLI KARANTİNA TEDBİRLERİ
İtalya: 38 gün sonra (9 Mart)
İspanya: 43 gün sonra (14 Mart)
İngiltere: 52 gün sonra (23 Mart)
Almanya: 54 gün sonra (22 Mart)
Fransa: 53 gün sonra (17 Mart)
Türkiye: 2 gün sonra (13 Mart)