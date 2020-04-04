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  3. Koronavirüse karşı hangi ülke hızlı tedbir aldı?

Koronavirüse karşı hangi ülke hızlı tedbir aldı?

Koronavirüse karşı hangi ülke hızlı tedbir aldı"

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyonu aştı. Salgın Avrupa ülkelerinde yayılmaya devam ederken, vakalar ve can kayıpları her geçen gün artıyor. Türkiye pandemiye dönüşen salgına karşı aldığı hızlı tedbirlerle dünyada örnek ülke oldu. Peki, Avrupa hangi tedbirleri aldı ve neden geç aldı? Ülkelerin koronavirüse karşı aldığı tedbirler haberimizde.

Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs salgının yayılmasını önlemeye yönelik kitlesel ölçekteki tedbirleri, kendi ülkelerinde ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından geçen 39 ila 54 günde almaya başlarken, Türkiye ilk birkaç günde harekete geçti.

İlk vakaların ortaya çıkması:

Fransa: 24 Ocak

Almanya: 28 Ocak

İtalya, İspanya ve İngiltere: 31 Ocak

Türkiye: 11 Mart

OKULLARIN VE ÜNİVERSİTELERİN TATİL EDİLMESİ

İtalya: 39 gün sonra (10 Mart)

İspanya: 40 gün sonra (11 Mart)

İngiltere: 47 gün sonra (18 Mart)

Almanya: 49 gün sonra (13 Mart)

Türkiye: 1 gün sonra (12 Mart )

İNSANLARIN TOPLU OLARAK BULUNDUĞU MEKANLARIN GEÇİCİ KAPATILMASI

İtalya: 41 gün sonra (10 Mart)

İspanya: 43 gün sonra (11 Mart)

İngiltere: 49 gün sonra (18 Mart)

Almaya: 48 gün sonra (17 Mart)

Fransa: 50 gün sonra (13 Mart )

Türkiye: 4 gün sonra (15 Mart)

KAMUYA AÇIK TOPLU ETKİNLİKLERİN KISITLANMASI

İtalya: 39 gün sonra (10 Mart)

İspanya: 41 gün sonra (11 Mart)

İngiltere: 42 gün sonra (13 Mart)

Almanya: 45 gün sonra (13 Mart)

Fransa: 48 gün sonra (13 Mart)

Türkiye: 1 gün sonra (12 Mart)

KAPSAMLI SEYAHAT VE ULAŞIM KISITLANMASI

İtalya: 39 gün sonra (10 Mart)

İspanya: 43 gün sonra (14 Mart)

İngiltere: 53 gün sonra (24 Mart)

Almanya: 39 gün sonra (17 Mart)

Fransa: 53 gün sonra (17 Mart)

Türkiye: 2 gün sonra (12 Mart)

KAPSAMLI KARANTİNA TEDBİRLERİ

İtalya: 38 gün sonra (9 Mart)

İspanya: 43 gün sonra (14 Mart)

İngiltere: 52 gün sonra (23 Mart)

Almanya: 54 gün sonra (22 Mart)

Fransa: 53 gün sonra (17 Mart)

Türkiye: 2 gün sonra (13 Mart)


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