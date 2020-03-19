'Koronavirüse karşı geleneksel Türk mutfağıyla vücudunuzu dirençli tutun'

Koronavirüse karşı en önemli savunma sistemi bağışıklık. Dr. Murat Topoğlu bağışıklık sistemimizin güçlü olmasına yardımcı olacak menüyü sıralayarak şu uyarılarda bulundu:

SUMAK, TARÇIN...



“Bağışıklığımızı tehdit eden en önemli unsurlardan biri serbest radikallerdir. Serbest radikaller hücre atıkları dışında yediklerimiz, soluduğumuz havayla vücudumuzda oluşur. Serbest radikallerden kurtulmanın en iyi yolu antioksidanlardır. Sebze ve meyveler antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Bunlar, yeşillikler, domates, brokoli, sarımsak, sumak, karanfil, tarçın, ekinezya gibi bitkilerde zengince bulunur. Sofranızdan eksik etmeyin. Bu süreçte bağışıklığı güçlendiren günlük beslenme programımızı şu şekilde sıralayabiliriz.

KAHVALTI



• Yeşil Çay/Ihlamur/Çay (şekersiz)

• Haşlanmış yumurta veya az yağlı omlet

• Beyaz peynir (az yağlı)

• Yeşillik, Turp

• Zeytin

• 1 tatlı kaşığı pekmez

• Tam buğday veya çavdar ekmeği

ARA



• 1 avuç badem

ÖĞLE

• 1 avuç içi büyüklüğünde tavuk eti veya balık

• Haşlanmış brokoli veya karnabahar

• Bol yeşillikli sumaklı limonlu salata

• 1 kase ev yapımı yoğurt

ARA



• 1 porsiyon mevsim meyvesi

AKŞAM



• Kurubaklagil (Yeşil mercimek yemeği veya Nohut veya Kurufasülye) veya Sebze yemeği

• Bol yeşillikli sumaklı limonlu salata.

• Tam buğday veya çavdar ekmeği.

ARA



• 1 porsiyon mevsim meyvesi