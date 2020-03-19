'Koronavirüse karşı geleneksel Türk mutfağıyla vücudunuzu dirençli tutun'
Dr. Murat Topoğlu, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren beslenme sistemine geçilmesi gerektiğini belirterek örnek menüyü AKŞAM için hazırladı.
Koronavirüse karşı en önemli savunma sistemi bağışıklık. Dr. Murat Topoğlu bağışıklık sistemimizin güçlü olmasına yardımcı olacak menüyü sıralayarak şu uyarılarda bulundu:
SUMAK, TARÇIN...
“Bağışıklığımızı tehdit eden en önemli unsurlardan biri serbest radikallerdir. Serbest radikaller hücre atıkları dışında yediklerimiz, soluduğumuz havayla vücudumuzda oluşur. Serbest radikallerden kurtulmanın en iyi yolu antioksidanlardır. Sebze ve meyveler antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Bunlar, yeşillikler, domates, brokoli, sarımsak, sumak, karanfil, tarçın, ekinezya gibi bitkilerde zengince bulunur. Sofranızdan eksik etmeyin. Bu süreçte bağışıklığı güçlendiren günlük beslenme programımızı şu şekilde sıralayabiliriz.
KAHVALTI
• Yeşil Çay/Ihlamur/Çay (şekersiz)
• Haşlanmış yumurta veya az yağlı omlet
• Beyaz peynir (az yağlı)
• Yeşillik, Turp
• Zeytin
• 1 tatlı kaşığı pekmez
• Tam buğday veya çavdar ekmeği
ARA
• 1 avuç badem
ÖĞLE
• 1 avuç içi büyüklüğünde tavuk eti veya balık
• Haşlanmış brokoli veya karnabahar
• Bol yeşillikli sumaklı limonlu salata
• 1 kase ev yapımı yoğurt
ARA
• 1 porsiyon mevsim meyvesi
AKŞAM
• Kurubaklagil (Yeşil mercimek yemeği veya Nohut veya Kurufasülye) veya Sebze yemeği
• Bol yeşillikli sumaklı limonlu salata.
• Tam buğday veya çavdar ekmeği.
ARA
• 1 porsiyon mevsim meyvesi