Koronavirüs'e karşı bağışlık sistemi nasıl güçlenir? Bağışlık sistemi güçlendirmek için ne yapmalı?

Bağışlık sistemi güçlendirmek için ne yapmalı? Türkiye’de dün akşam tespit edilen Koronavirüs'ün ardından vatandaşlar tedbirlerini almaya başladı. Virüs ile savaşmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması önem arz ediyor. Vücudumuzun virüslere karşı nasıl önlem alması gerektiği uzmanlar tarafından açıklanıyor. Peki, Bağışlık sistemi nasıl güçlenir? Tüm Türkiye’nin ilgiyle takip ettiği konuyla iliği detaylar haberimizde.

Ellerimizi ne zaman yıkamalıyız?

BAĞIŞLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENİR?

Güçlü bir bağışıklık sistemi en çok merak eden konular arasında yerini aldı. Bağışıklık sisteminiz dahil vücudunuzun her parçası, çevresel etkilerden korunarak daha iyi çalışır ve bunları desteklemek için aşağıdaki sağlıklı yaşam stratejileri ile desteklenir:

Sigara içmeyin

Yüksek proteinli meyve ve sebzeler tüketin

Düzenli egzersiz yapın

Sağlıklı kilo verin

Alkol kullanıyorsanız azalatın ya da bırakın

Yeterli uyku uyuyun

Ellerinizi sık sık yıkamak ve etleri iyice pişirmek gibi enfeksiyonları önleyici tedbirleri alın.

Stresi en aza indirmeye çalışın.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESİNLER

Keten Tohumu: En iyi bitkisel Omega 3 kaynağı olarak bilinen keten tohumu anti-oksidandır. Serbest radikallerin yol açtığı hasarı azaltarak bağışıklığınızı güçlendirir. Bir araştırma günde bir kaşık keten tohumu yağı içen çocukların, içmeyen akranlarına kıyasla daha az solunum yolu iltihabına yakalandığını göstermiştir.

Hindistan Cevizi: Hindistan cevizi metabolizmayı hızlandırarak kilo vermenin yolunu açar. Araştırmalar hindistan cevizi yağında defne asidi bulunduğunu göstermiştir. Defne asidi tükürük ile temas ettiğinde monolorine (monolaurin) dönüşür. Anne sütünde de bulunan monolorin bağışıklık sistemi için oldukça faydalıdır.

Tatlı Patates: Virüs ve bakterilere karşı kalkan oluşturabilmek için A vitamininden zengin bir besin örn: tatlı patates beslenmenize dahil edilmelidir. Cildimizin kirli maddeler içeren havayla ilk temas eden hücre olduğunu düşündüğümüzde cildi koruyan bir besin oldukça önemlidir. Tatlı patates cildi sağlıklı ve güçlü tutar. Taze tatlı patatesten kendinize nefis çiğ vegan noodle hazırlayabilirsiniz.

Mantar: Mantarlar protein, lif, B ve C vitaminleri, kalsiyum ve mineraller içerdiklerinden bağışıklık sistemi için güç kaynağıdırlar. Ayrıca vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan beyaz kan hücrelerinin üretimini de artırırlar.

Çay (Siyah, Yeşil, Hint fesleğeni): Siyah ve yeşil çayda bulunan amino asit bağışıklık sistemini güçlendirmekten sorumludur. Virüslerle mücadelede yardımcıdır.Yeşil çay antioksidan C ve E vitaminlerine göre daha yararlıdır. Hint fesleğeni Ayurvedik tıpta sıkça kullanılan fesleğen bitkisinden gelir ve sağlık için çok faydalıdır.

Yaban Mersini: Kanser dahil birçok sağlık sorununu önlemede yardımcı olduğu bilinen yaban mersininin zengin bir besleyeci değeri var. Diğer meyvelere kıyasla yaban mersininin antioksidan kapasitesi daha yüksek. Şeker içeriği ise daha düşük olduğundan bağışıklık sistemine ciddi ölçüde güç kazandırabilir.

Karanfil ve Zerdeçal: Zerdeçal iyileştirici özelliğiyle bilinir ve sıklıkla daha hızlı iyileşmesi için yaralar üstüne uygulanır. Antioksidan içeriğinden dolayı, aynı zamanda kanser karşıtı bir ajan olarak da kullanılabilir. Karanfil de öksürük ve soğuk algınlığına karşı koruyucudur. Ayrıca, diş ve boğaz ağrılarına da iyi gelir.

Karnabahar: Yüksek antioksidan içeriği ile karnabahar bağışıklık sisteminizi güçlendirerek tüm vücut işleyişini iyileştirir. Aynı zamanda içeriğinde kolin ve glutatyon bulunduğundan her türlü hastalığı uzak tutar ve sindirim sistemi sağlığını korumaya da yardımcı olur.

Greyfurt: C Vitamininden zengin greyfurt, soğuk algınlığı, grip ve diğer benzer sorunlara karşı savaşmak için mükemmeldir. Aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sistemi için vücudun ihtiyaç duyduğu diğer besinlere de sahiptir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Bağışıklık sistemi, vücudun enfeksiyonlarla mücadelesine yardımcı olan doğal savunma sistemidir. İşte bu yüzden bizi sağlıklı tutan bağışıklık sistemimizdir.

Bağışıklık sisteminin organları şunlardır:

Boğazın arka tarafındaki boğazın her iki tarafında bulunan bademcikler. Bademcikler, enfeksiyonlarla savaşan antikorların yapılmasına yardımcı olur.

Tüm vücutta bulunan lenf düğümleri ve lenfatikler. Lenfatikler vücut dokuları ve kan dolaşımı arasında sıvı, besin ve atık madde taşırlar. Lenf düğümleri, lenfositler olarak adlandırılan özel beyaz kan hücreleri tarafından tahrip edilen bakteri, virüs ve diğer yabancı maddeleri hapseden, lenf sıvılarını süzer.

Göğüs kemiğinin arkasında, boynun dibinde üst göğüste bulunan timus bezi. Timus, enfeksiyonla mücadele eden antikorları oluşturmaya yardımcı olur.

Kemik iliği, esas olarak uzun kemikler, omurlar ve vücudun pelvik kemiklerinde bulunur. İlik, bakterileri, virüsleri ve enfeksiyona neden olan diğer organizmaları tahrip eden beyaz kan hücrelerini yapar.

Karın üst sol tarafında bulunan dalak. Dalak, bakteri ve diğer yabancı maddeleri tanımak ve onları yok etmek için bağışıklık sistemini destekler.