Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre kalıyor?

Çin’de başlayan ve tüm dünyada etkili olan koronavirüsün, hangi yüzeylerde yaşadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Genel olarak solunum yoluyla bulaşan virüs, plastik yüzeylerde 5 gün boyunca yaşayabiliyor. İşte virüsün yüzeylerde yaşama süreleri:



Kağıt alanda 4-5 gün.

Alüminyumda 2-8 saat.

Ameliyat eldiveninde 8 saat.

Çelikte 48 saat.

Tahtada 4 gün.

Camda 4 gün.

Havada 3 saat.

Plastikte 5 gün.