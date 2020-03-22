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  3. Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre kalıyor?

Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre kalıyor?

Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre kalıyor"

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını, Türkiye'ye de geldi. Peki, yeni tip koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Milyonlarca insanın merak ettiği soru cevaplandı.

Çin’de başlayan ve tüm dünyada etkili olan koronavirüsün,  hangi yüzeylerde yaşadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Genel olarak solunum yoluyla bulaşan virüs, plastik yüzeylerde 5 gün boyunca yaşayabiliyor. İşte virüsün yüzeylerde yaşama süreleri:

Kağıt alanda 4-5 gün.

Alüminyumda 2-8 saat.

Ameliyat eldiveninde 8 saat.

Çelikte 48 saat.

Tahtada 4 gün.

Camda 4 gün.

Havada 3 saat.

Plastikte 5 gün.


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