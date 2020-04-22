Koronavirüs WhatsApp Danışma Hattı nedir? Sağlık Bakanlığı açıkladı!

Koronavirüs WhatsApp Danışma Hattı nedir? sorusu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler armaya yapmaya başladı. Tüm dünyayı etkisi altına aşana koronaviürüs önlemleri ülkemizde günden güne arttırılıyor. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Koronavirüs WhatsApp Danışma Hattı kurulduğunu duyurdu. Bakanlık'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklama ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS WHATSAPP DANIŞMA HATTI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu.Yeni koronavirüs hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı 'SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" denildi.