Koronavirüs Türkiye son durum gelişmeleri nelerdir? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaçtır?

Türkiye koronavirüs son durum gelişmeleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler, konu ile ilgili araştırma yapıyor. Son 24 saatte yaşanan gelişmeleri istatistikler aracılığıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından aktarılıyor. Türkiye'de koranavirüs vaka sayısı kaçtır? Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen salgın ile ilgili yaşanan son gelişmeler için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS TÜRKİYE SON DURUM NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 saatte yaşanan gelişmeleri istatistikler aracılığıyla aktarmaya devam ediyor. 12 Nisan itibariyle Türkiye toplam test sayısı 376.100, vaka sayısı ise 56.956 kişi olarak belirlendi. Salgından 1.198 kişi vefat ederken, yoğun bakım hasta sayısı 1.665, toplam entüpe sayısı 978 ve iyileşen hastalar ise 3.446 kişi olduğu açıklandı.

KORONAVİRÜS TÜRKİYE SON DURUM GELİŞMELERİ İÇİN TIKLAYIN.



"ENTÜBE SAYIMIZDA DÜŞÜŞ VAR"

Koca yaptığı açıklamada "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

1 ABD: 29.175

2 İngiltere: 5.228

3 Türkiye: 4.789

4 Fransa: 4.785

5 İspanya: 4.166

6 İtalya: 4.092

7 Almanya: 2.979

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

"İngiltere (84 bin 279), İran (71 bin 686), Türkiye (52 bin 167), Belçika (29 bin 647), Hollanda (25 bin 587), İsviçre (25 bin 300), Kanada (23 bin 318), Brezilya (21 bin 40), Portekiz (16 bin 585), Rusya (15 bin 770), Avusturya (13 bin 945), İsrail (10 bin 878), Güney Kore (10 bin 512) ve İsveç (10 bin 483)."