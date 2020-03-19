Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4865
  • 7,1037
  • 315.258
  • 85576.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Koronavirüs toplantısında dikkat çeken detay! Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Koronavirüs toplantısında dikkat çeken detay! Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Koronavirüs toplantısında dikkat çeken detay! Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda yer aldı

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ın sağında ve solunda 57. Alay Sancağı yer aldı.

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nda Başkan Erdoğan’ın sağında ve solunda 57. Alay Sancağı yer alması dikkat çekti.

57. ALAY SANCAĞININ ANLAMI

Çanakkale Savaşı sırasında mevcudunun 3'te 2'si şehit olan ancak cepheyi terk etmeyen 57. Alay büyük bir kahramanlık örneği sergilemişti. Daha sonra birçok cepheye giden 57. Alay sergilediği kahramanlıklardan dolayı dünyada en çok madalyaya sahip ve en kahraman alay olarak nitelendirilmektedir.

Öte yandan 57. Alay'a saygıdan dolayı TSK'da hala 57. Alay bulunmamaktadır. Başkan Erdoğan'ın 2017'de Trump'la yaptığı görüşmeye ilişkin servis edilen fotoğrafta da 57. Alay Sancağı dikkat çekmişti.


Çanakkale Zaferi'nin 105.Yılı!

Çanakkale Zaferi'nin 105.Yılı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mehmetçiğin 18 Mart 1915'te batırdığı ilk gemi Bouvet'nin hikayesi

İstanbul'da sahte dezenfektan üreten depoya baskın