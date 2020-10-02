02 Ekim 2020 Cuma 13:06 | Son Güncelleme:
Koronavirüs testi pozitif çıkan Trump'a Başkan Erdoğan'dan mesaj
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından Başkan Erdoğan geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ve eşine Başkan Erdoğan geçmiş olsun mesajı gönderdi.
Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."