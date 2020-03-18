Koronavirüs testi nasıl yapılır? Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor?

Koronavairüs testinin nerede yapıldığı vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini korumaya devam ediyor. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısında artış yaşandığını ve Koronavirüs belitileri gösterenlerin test yaptırması gerektiğine dikkat çekmişti. Koronavirüs testi nasıl yapılır? Ağızdan alınan örnekle belirlenen testin sonucu 2 gün içinden çıkıyor. Koronavirüs testi hakkında detaylar haberde.

KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir.

Koronovirüsü, birkaç farklı virüsün birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kolay yolla bulaşan bir hastalık değildir. Hastalığın bulaşması için birkaç virüse aynı anda maruz kalmak gerekmektedir.

Corona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani “besi” ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPAN HASTANELER HANGİSİ?

Adana Şehir Hastanesi

Ankara Şehir Hastanesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bursa Şehir Hastanesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İzmir Tepecik ve Araştırma Hastanesi

İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kayseri Şehir Hastanesi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yozgat Şehir Hastanesi

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