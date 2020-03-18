Koronavirüs testi nasıl yapılır? Koronavirüs testi hangi hastanelerde yapılıyor?
Koronavirüs testi nasıl yapılır? sorusu arama motorlarında sık sık aranıyor. Sağlık Bakanlığı virüs belirtileri taşıyan kişilerin test yaptırması gerektiğini vurguladı. Peki, Koronavirüs testi nerede yapılıyor? Türkiye'de bir kişinin yaşamını yitirdiği Koronavirüs vakası sonrası için tedbirler alınmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs testi hakkında detaylı bilgi haberimizde.
Koronavairüs testinin nerede yapıldığı vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini korumaya devam ediyor. Dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısında artış yaşandığını ve Koronavirüs belitileri gösterenlerin test yaptırması gerektiğine dikkat çekmişti. Koronavirüs testi nasıl yapılır? Ağızdan alınan örnekle belirlenen testin sonucu 2 gün içinden çıkıyor. Koronavirüs testi hakkında detaylar haberde.
KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR?
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir.
Koronovirüsü, birkaç farklı virüsün birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kolay yolla bulaşan bir hastalık değildir. Hastalığın bulaşması için birkaç virüse aynı anda maruz kalmak gerekmektedir.
Corona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani “besi” ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor.
KORONAVİRÜS TESTİ YAPAN HASTANELER HANGİSİ?
Adana Şehir Hastanesi
Ankara Şehir Hastanesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bursa Şehir Hastanesi
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Eskişehir Şehir Hastanesi
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Isparta Şehir Hastanesi
Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Tepecik ve Araştırma Hastanesi
İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kayseri Şehir Hastanesi
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yozgat Şehir Hastanesi