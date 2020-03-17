Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici süreyle durdurulan işletmeler denetlendi

İçişleri Bakanlığının koronavirüs önlemleri kapsamında yayımladığı genelge uyarınca, vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunduğunda virüsün bulaşma riskini artırma ihtimaline karşı umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarından bazılarının faaliyetleri gece saatlerinde geçici süreyle durduruldu.

Beşiktaş Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, genelgeye uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti.

Bu kapsamda, kafe, oyun salonu, nargile kafe ve internet salonu gibi iş yerlerinin açık olduğunu gören ekipler, iş yerlerini kapayarak tutanak tuttu.

Bazı işletmelerin ise iş yerlerini dezenfekte ettiği görülürken, cadde ve sokaklar ile parklarda da normal günlere göre daha az sayıda insan olduğu gözlemlendi.



AA