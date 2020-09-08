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  3. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yasak ilk kez uygulanıyor
08 Eylül 2020 Salı 22:52 | Son Güncelleme:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yasak ilk kez uygulanıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yasak ilk kez uygulanıyor
IHA

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk defa belediye hoparlörlerinden cenaze ilanı verme yasağı uygulanmaya başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde belediye hoparlörlerinden cenaze ilanı vermek yasaklandı.

Vakfıkebir Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar gereği Korona virüs salgınının yayılım hızı göz önünde bulundurularak cenazelerde oluşacak yoğun kalabalıkların önüne geçilebilmesi ve salgının yayılım hızını azaltmak amacıyla cenaze ilanlarının belediyemiz hoparlöründen yapılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" denildi.

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