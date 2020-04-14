Koronavirüs şüphelisi 2 gün sonra sokakta bulundu
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile hastanenin izolasyon alanında kontrol altındayken kaçan kişi, 2 gün sonra sokakta yakalandı.
Servergazi Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş, şiddetli öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetleriyle başvuran Emrehan K. (23), hastanenin izolasyon alanına alındı.
Hastanın, izole edildiği odada ve hastanede bulunamaması üzerine polise haber verildi.
Ailesi ve yakınlarının adreslerinde de bulunamayan Emrehan K'nin İstiklal Caddesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Etrafı çevrilen Emrehan K, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
AA