Koronavirüs salgınındaki vaka artışında 'kalitesiz maske' uyarısı: Yüzde 99'u standartların altında

Türkiye'de artan koronavirüs vaka sayısında kalitesiz maske kullanımının etkisi olduğu tespit edildi. Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Bülent Yılmaz, "Şu anda üretilen maskelerin yüzde 99'u taşıması gereken standartların altında özellikler taşıyor. Tıbbi yüz maskelerinin belirli özellikler taşıması gerekiyor" dedi.

DHA'da yer alan habere göre, önceki günlerde Gaziantep'te yaşanan koronavirüs vaka sayısındaki artış gündemi oldukça meşgul etti. Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz ise vaka sayısındaki artışın nedenini sahte maskeler olduğunu söyledi. Yılmaz piyasada hiçbir koruyucu etkisi olmayan maskelerin oldukça fazla olduğunu dile getirerek, "Koronavirüsün çok hızlı yayılması ve aşının bulunamaması virüs sorunun devam etmesinin en büyük etkenlerinden. Bunun yanı sıra en büyük etkenlerin başında vatandaşların kullandığı maskelerin gereken standartları taşımamasıdır. Şu anda üretilen maskelerin yüzde 99'u taşıması gereken standartların altında özellikler taşıyor. Tıbbi yüz maskelerinin belirli özellikler taşıması gerekiyor. Bu maskeler pandemi dönemlerinde enfeksiyon ve yayılma riskini azaltmak için kullanılır. Maskelerde bakteri vilitrasyonu, hava geçirgenliği, sıçrama geçirgenliğinin hepsinin analiz edilmesi gerekiyor. Testleri yaparak gerekli belgelerin alınması lazım" diye konuştu.

MASKELERE KAREKOD SİSTEMİ GELMELİ

Maskelerin üretiminden itibaren takip edilmesi gerektiğini söyleyen Eczacı Bülent Yılmaz şunları söyledi:

İlaçlarda kullanılan karekod sistemi sayesinde ürünün fabrikada üretildiği andan itibaren takibi mümkün oluyor. Bu sistemi maske üzerinde uygulanması gerekiyor. Maskede dikiş kullanılmaması gerekir ve maskenin rengi hiç önemli değildir. Önemli olan maskenin koruyuculuğudur."