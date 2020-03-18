Koronavirüs provokasyonuna soruşturma: 55 hesap tespit edildi
Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma 28'i İstanbul, 23'ü farklı iller ve 4'ü de yurt dışı kaynaklı toplam 55 hesap tespit edildi. Bu hesaplarla ilgili soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. 28’i İstanbul, 23’ü farklı iller ve 4’ü de yurt dışı kaynaklı toplam 55 hesap tespit edildi. Bu hesaplarla ilgili soruşturma başlatıldı