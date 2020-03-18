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  3. Koronavirüs provokasyonuna soruşturma: 55 hesap tespit edildi

Koronavirüs provokasyonuna soruşturma: 55 hesap tespit edildi

Koronavirüs provokasyonuna soruşturma: 55 hesap tespit edildi

Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma 28'i İstanbul, 23'ü farklı iller ve 4'ü de yurt dışı kaynaklı toplam 55 hesap tespit edildi. Bu hesaplarla ilgili soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. 28’i İstanbul, 23’ü farklı iller ve 4’ü de yurt dışı kaynaklı toplam 55 hesap tespit edildi. Bu hesaplarla ilgili soruşturma başlatıldı


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